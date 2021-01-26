Erzincan'dan Tunceli'ye et taşıyan Yavuz Selim Ender Polat, mola yerinde aracını park edip dinlenmek istedi. O sırada soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan ve yol kenarında yiyecek arayan tilki etin kokusunu alarak aracın yanına yaklaştı.

Tilkinin karnını doyurmak isteyen Polat, araçta bulunan etlerden kopararak tilkiye verdi. Cep telefonu kamerasıyla tilkiyle çekim yapan Polat, “Tabii biraz etlerimden gitti ama bu etler onun rızkına yazılmış. Herkes rızkını yer” dedi.