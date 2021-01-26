Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Halfeti ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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