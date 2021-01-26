Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Halfeti ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirildi.