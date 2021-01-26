Ali Kayakutlu, koronavirüs dolayısıyla şehirden uzaklaşarak Atça Mahallesi'ndeki çiftliğinde mütevazı bir yaşam sürüyor.

İlkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen, ancak 3 çocuğunu okutup iş sahibi yapan besici Ali Kayakutlu, yaklaşık yarım asırdır elinden kitabını düşürmüyor.

Kendisi okuyamadığı için çocuklarını okutmakta kararlı olan Kayakutlu, tüm zorluklara rağmen 3 evladının da üniversiteyi bitirip iş sahibi olmasını ve evlenip yuva kurmasını sağladı.

Kütüphanenin müdavimi Ali Dede

Bir dönem iflas eden ama hayat mücadelesinden vazgeçmeyen Ali Dede, çiftlik kurup besicilik yaparak işlerini yoluna koydu. Yıllar önce ilçedeki kütüphaneye de üye olan Kayakutlu, geçen sürede kütüphanenin de müdavimlerinden oldu.

Salgın dolayısıyla kütüphaneye gidemeyen ve çiftliğinin yanına yaptırdığı küçük bir kulübede yaşamaya başlayan Kayakutlu, hayvanlarla uğraşırken elinden kitabını da düşürmüyor.

Kayakutlu, kimi zaman traktörün römorkunda kimi zaman da hayvanların yanında kitabını okuyor.

Yaşlılara kitap projesinin esin kaynağı oldu

Kayakutlu, öğretmen olup insanlara faydalı olmayı çok istediğini ancak bu hayaline kavuşamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Yaşlı adamın okumaya olan ilgisini öğrenen İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de Kayakutlu'ya çeşitli kitaplar hediye etti.

Umut Tuncer, kitap kurdu olarak nitelediği Kayakutlu’nun hikâyesinin gurur verici olduğunu belirterek, buradan esinlenerek evlerinden çıkamayan yaşlılara da kitap ulaştırılacak bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.