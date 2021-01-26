Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Mustafa ve Bilal Durak kardeşler, 52 yıl önce çırak olarak başladıkları halı tamir işinde kısa sürede kendilerini geliştirdi. İki kardeş, 1971 yılında kendi iş yerlerini açarak hasarlı halıları tamir etmeye başladı.

Halı dokumasına ve tamirine gönül veren kardeşler, Kayseri’de bu geleneğin son temsilcileri arasında... Durak kardeşler, çevre il ve ilçelerin yanında Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen hasarlı halıları tamir ederek ilk günkü görünümlerine kavuşturuyor.

Eski halıların bir hikayesi var

"Eski halıların bir yaşanmışlığı, bir hikayesi var" diyen Bilal Durak mesleğine sevgisini şöyle dile getirdi: "Elimizde her halıya uygun ipimiz ve rengimiz mevcut. Sadece makine halılarını tamir etmiyoruz. Motiflerinde kimi zaman hüzün, kimi zaman mutluluk gizlidir. Bizler bu halıların atılmaması, hikayelerin son bulmaması için tamir ediyoruz. Birçok kentten bizlere gönderilen halıları özenle tamir edip sahibine ulaştırıyoruz."

Durak, halı ve kilim kültürünün Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu'nun tamamına yayılan bir gelenek olduğuna Kayseri'de de bu geleneğin Hacılar, Bünyan, Yahyalı ve Sarız ilçelerinde devam ettiğini söyledi.