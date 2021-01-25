Milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk dönemin büyük çoğunluğunu uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler için ikinci dönemin başlama tarihi 15 Şubat.

Bu yıl ilk defa üç hafta yapılacak ara tatili verimli geçirmek, öğrenciler için önemli. Pandemi gölgesinde süren yarıyıl tatilinde öğrenciler kadar ailelere de büyük görev düşüyor.

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Tatili verimli ve olabildiğince eğlenceli geçirmek için neler yapılabilir? Sınava girecek öğrenciler bu tatilde nasıl bir yol izlemeli? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever, “İlk önereceğim şey, bu üç haftada çocukların bol bol fiziksel aktivitede bulunması” diyor ve sebebini şöyle açıklıyor:

“Çünkü epey bir zamandır çocuklar evde ve fiziksel aktiviteden çok uzak kaldılar. Dolayısıyla psikolojik durumlarını iyileştirmeye yönelik fiziksel aktivitelerde bulunmalarını öneriyorum. Kısıtlamalar sebebiyle arkadaşlarıyla bir araya gelemediler. Aile büyüklerinden de epey uzakta kaldılar. Bu dönemde sosyal medya veya telefonlar üzerinden, beraber vakit geçirmeliler.”

[Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever]

Aileyle nitelikli zaman geçirmek önemli

Küçük yaş grubundaki öğrenciler, diğerlerine göre daha sınırlı bir sosyal çevreye sahip olduğu için aileyle yapılacak faaliyetler bu tatilde ayrı bir önem kazanıyor. Bu konuda Doç. Dr. Sever, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü vurguluyor:

“Aileler, Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu kılavuzlar ve rehberler eşliğinde çocuklarıyla oyunlar oynayabilir, onlarla daha fazla zaman geçirebilirler. Böylece hem çocukların oyun ihtiyacı önemli ölçüde karşılanır hem de aileleriyle aralarındaki bağ güçlendirilmiş olur. Özellikle küçük yaş grubu çocuklar, okuma-yazma konusunda çektikleri sıkıntılarla karşımıza çıkıyor. Bu dönemde okuma yazma konusundaki öğrenme kayıplarını en aza indirgemek için, okuma yazma egzersizlerini devam ettirmek önemli olabilir. Bunu bir aile etkinliğine çevirmek belki de bu sorunun üstesinden gelmemizi sağlayabilir. Hep birlikte okuma saati koymak, çocuğun rol model olarak ailesini alması açısından daha verimli olmasını sağlayacaktır.”

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Öğrenme kayıpları en aza indirilmeli

Tatilde yapılabileceklerin içeriği ve yoğunluğu her yaş grubuna göre değişiyor. “Düşük yoğunluklu olarak derslerinin üzerinden geçmek olabilir” diyen Doç. Dr. Sever, “Çocuklar bundan sıkılırsa şayet, aileler bir dizi veya film üzerinden bile akademik çalışmalar yapabilir” şeklinde konuşuyor. Doç. Dr. Sever, bunu bir örnekle açıklıyor:

“Aileler, çocuğun yaratıcılığını ya da eleştirel düşünmesini artırıcı sorular sorabilir. Mesela ‘Bu karakter ne yapıyordu? Neden bu karakter böyle giyinmiş? Neden baş kahraman kadındı ya da erkekti?’ gibi çocukları analitik düşünmeye yönlendiren sorular aracılığıyla, bu dönemi daha verimli geçirebilirler.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Sınav grupları için ara tatil çok kritik

Yarıyıl tatili özellikle Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığındaki öğrenciler için daha da önemli. Bu durumdaki öğrencilerin, Doç. Dr. Sever’e kulak vermesinde fayda var:

“Sınav grupları için bu üç haftalık sürenin bir öğrenme kaybına dönüşmemesi gerekiyor. Bilgilerini taze tutmaları önemli. Bu süre içinde mutlaka testlerini yapmaya ve sınavlara hazırlanmaya devam etmeleri gerekiyor.”

Bu noktada Doç. Dr. Sever bir parantez açıyor. “Üç haftayı tamamen sınava ayırmak, çok yüksek yoğunluklu bir şekilde ders çalışmak psikolojik sıkıntılar yaratabilir. Her çocuk kendi durumuna göre hareket etmeli” diyor ve ekliyor:

“Bazı çocuklar daha yüksek yoğunluklara tolerans gösterebilirken bazıları için sınav hazırlığı, daha düşük yoğunluklu bir etkinliğe dönüşebiliyor. Dolayısıyla çocuklar kendi durumlarını, neyi yapabileceklerini, neyi yapamayacaklarını düşünüp karar vermeliler. Sınav gruplarının eksikliklerini kapatmaları için üç hafta ciddi bir süre. Sınava hazırlıklarına dengeli bir biçimde devam etmeliler.”



