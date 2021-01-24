Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporlar serisinin ilki, Kasım 2018'de "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü" başlığıyla yayımlandı ve şu ana kadar yoğun ilgi gördü.

Bugüne kadar en fazla indirilen değerlendirme raporu 3 milyon 750 bin ile "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Pilot Çalışma Sonuçları" raporu oldu.

"Yeni projelerin sonuçlarının net şekilde izlenebilmesine imkan veriyor"

Bakan Yardımcısı Özer, bu raporların eğitimle ilgili tüm süreçleri verilere dayalı değerlendirme ve kamuoyuyla paylaşma imkanı sağladığını söyledi.

Bunun hem hesap verebilirlik ve şeffaflık hem de eksikliklerin görülmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi açısından oldukça önemli olduğunu anlatan Özer, şunları söyledi:

"Diğer taraftan bu raporlar, atılan adımların ve başlatılan yeni projelerin sonuçlarının net şekilde izlenebilmesine imkan veriyor. Dolayısıyla eğitimle ilgili tüm alanlarda sürekli iyileştirme kültürünün güçlendirilmesi için de önemli dayanak sağlıyor."

"TIMSS 2019 Türkiye" ön raporu ilgi gördü

Özer, Bakanlığın şu ana kadar yayınladığı 15 değerlendirme raporunun yaklaşık 10 milyon kez indirildiğini anlattı.

Farklı üniversitelerden eğitim ve ölçme alanında deneyimli akademisyen ve yöneticilerden oluşan bir danışma kurulunun, değerlendirme raporlarının hazırlanmasında çok önemli desteği olduğunu anımsatarak, üyelere teşekkür etti.

Özer, en son 2020 yılı Aralık ayında yayımlanan "TIMSS 2019 Türkiye" ön raporunun medyada ilgi gördüğünü söyledi. Bakanlık olarak bu raporu ilk kez sonuçların açıklandığı aynı gün ve saatte yayımladıklarını anlattı.