Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini yarıyıl tatiline özel her hafta bir kitapla buluşturacaklarını duyurdu.

Kasapoğlu, paylaşımında "Bu hafta için seçtiğimiz 10 kitaptan birini 5 bin arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Bakanlığımızın yayınlarından oluşan tam 5 bin kitap hediyesi için #TatildeOkuyoruz etiketine yazacaklarınızı bekliyorum" sözlerine yer verdi.