Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu yarıyıl tatilinde kitap hediye edecek
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yarıyıl tatilinde kitap hediye edeceklerini söyleyerek, "Bu hafta için seçtiğimiz 10 kitaptan birini 5 bin arkadaşıma hediye etmek istiyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini yarıyıl tatiline özel her hafta bir kitapla buluşturacaklarını duyurdu.
Kasapoğlu, paylaşımında "Bu hafta için seçtiğimiz 10 kitaptan birini 5 bin arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Bakanlığımızın yayınlarından oluşan tam 5 bin kitap hediyesi için #TatildeOkuyoruz etiketine yazacaklarınızı bekliyorum" sözlerine yer verdi.
Yarıyıl tatiline özel sizleri her hafta bir kitapla buluşturacağız. Bu hafta için seçtiğimiz 10 kitaptan birini 5.000 arkadaşıma hediye etmek istiyorum.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) January 22, 2021
Bakanlığımızın yayınlarından oluşan tam 5.000 kitap hediyesi için #TatildeOkuyoruz etiketine yazacaklarınızı bekliyorum.pic.twitter.com/kfTzpE3UMV
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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