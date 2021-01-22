Uzaktan eğitimle geçen birinci yarıyıl bugün sona erdi. 18 milyon öğrenci 3 haftalık tatile girdi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri karnelerini dijital ortamda aldı. Lise öğrencileri ise ilk dönem karne almadı.

Öğrenciler hazırlandı, bilgisayar başına geçti. Milyonlarca öğrenci karnelerini kalabalık sınıflarda değil, bilgisayar başında aldı. Veliler de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

"Öğretmenimin elinden karnemi almak isterdim"

Karnesini alan öğrencilerden biri, "Bugün karnemi aldım, çok mutluyum. Öğretmenimin elinden karnemi almak isterdim. Öğretmenimi çok özledim. Arkadaşlarımı da çok özledim" dedi.

Bir başka öğrenci ise arkadaşlarından ve öğretmeninden uzak kaldığı için üzgün olduğunu söyleyerek, "İnşallah ikinci dönem okullarımız açılır arkadaşlarım ve de öğretmenimle yakın oluruz" dedi.

Salgının seyrine göre ikinci yarıyılın 15 Şubat'ta yüz yüze başlatılması planlanıyor.