Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri ilgilendiren bir karar aldı.

Resmi okullarda eğitim alan 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunları için açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında yüz yüze eğitim bugün başlayacak.

Lise son sınıf öğrencileri ve mezunları için düzenlenen özel öğretim kurslarında da yüz yüze eğitime bugün geçilecek.

'Mesafeli de olsa bir araya gelmeleri çok iyi olacak'

Uzaktan eğitim şansı olmayan öğrenciler için önemli bir karar olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever, "Öğrencilerin çeşitli sosyal destek mekanizmalarına ihtiyaçları var. Bu nedenle arkadaşları ile mesafeli de olsa bir araya gelmeleri onlar için çok iyi olacak" dedi.

Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilecek

Dersliklerde oturma planı sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek.

Sınıflarda bulunması gereken öğrenci sayısı da buna göre belirlenecek.

