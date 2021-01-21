Koronavirüs tedbirleriyle birlikte başlayan uzaktan eğitim süreci, öğrencilerin dijital araçlarla çok fazla zaman geçirmesine neden oldu.

Uzmanlar, öğrencilerin tatil sürecini verimli geçirmeleri için velilere tavsiyelerde bulunurken, 3 haftalık yarıyıl tatilinde ‘dijital diyet’ yapılmasının gerekliliğinden de bahsediyor.

“Tatilde dijital diyet yapılsın”

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldız, dijital diyeti, “Tatil dönemini fırsat bilerek çocuklarımızı dinlendirebilmek için günün belli saatlerinde dijital araç gereçlerden uzak durulan saatler oluşturmak” olarak tanımladı.

Dijital diyet sürecinde çocukların aileleriyle etkinlik yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, bu süreçte yapılabilecek etkinliklerle ilgili olarak tavsiyelerde bulundu:

“Zeka oyunları olabilir, çocukların sevdiği başka tür oyunlar olabilir, film izleme saatleri yapılabilir birlikte. Kitap okuma saatleri yapılabilir. Evlerimizin etrafında küçük sorumluluk diyebileceğimiz etkinliklerden tasarlanabilir.”

“Ders kadar dinlenmek de önemli”

Uzmanlar, yarıyıl tatilinin sınava girecek öğrenciler için eksiklerini kapatması noktasında fırsat olarak görülebileceği ancak dinlenmenin de şart olduğu görüşünde.