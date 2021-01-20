Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ÖSYM'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ertelenen sınavlara girecek adayların sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini açıkladı.
Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim."
Değerli Adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 20, 2021
2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir.
Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi Halis Aygün
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