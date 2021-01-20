ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ertelenen sınavlara girecek adayların sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini açıkladı.

Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim."