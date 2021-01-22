Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatili sonrasındaki planlamaları ve tablet bilgisayar dağıtımlarının geldiği noktayla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız."

Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz.



Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı.



500.000 hedefimize çok yakınız. pic.twitter.com/mYryXCDAJo — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 22, 2021

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" demişti.