Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var.

Hangi sınıfların ne şekilde nasıl açılacağına dair 15 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta-10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar.

Bu ara tatilde çocuklarımızın biraz dijitalden uzaklaşmalarını ve dijital diyet anlamında çalışmalara yönelmelerini istiyorum. 'Peki ne yapalım'ın cevabı olarak da kitapçıklar hazırladık. Gün gün önerilerimizin olduğu kitapçık, önümüzdeki hafta sonuna doğru çoğunluğu online bir kısmı da basılı olarak ulaşacak.