Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selçuk Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı
Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran şüphelilerden ikisi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan çalışmalar sonucu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, diğer şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Selçuk Özdağ, aracına bineceği sırada saldırıya uğramıştı. Başından ve yüzünden aldığı darbelerle yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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