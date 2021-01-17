Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 14:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da aralarında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu.
Terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmalar 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da hız kesmeden devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükselmiş oldu.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Son Dakika Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
COVID-19 aşısı yaptıranların sayısı 700 bine yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz