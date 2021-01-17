AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından geçen yıl şubat ayında belde kongreleriyle başlatılan 7. Olağan Büyük Kongre süreci, il ve ilçe kongreleriyle sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen kongrelere 11 Ocak'ta yeniden başlayan AK Parti'de il ve ilçe kongreleri, salgın tedbirlerine uyularak düzenleniyor. Kongrelere sadece il ve ilçe yönetimi ile delegeler katılıyor.

81 ilin 23'ünün kongresi tamamlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat veya çevrim içi katılımı ile 81 ilin 23'ünün kongresi tamamlandı.

İl kongreleri şubat ayında tamamlanacak

Gelecek hafta 19 il kongresinin daha yapılması planlanıyor. Bu kongrelere Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılması bekleniyor. İl kongrelerinin şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.

AK Parti'de bugüne kadar 934 ilçe kongresi yapılırken, bu ay içinde yapılacak 39 kongre ile ilçe kongrelerinin tamamlanması öngörülüyor.

Partinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihi, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek.