Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter’dan paylaştığı mesajda, "2020 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talebiyle yapılan 188 bin 601 pasaport ve 173 bin 142 kimliği bakanlığımızdan diplomatik kargolarla temsilciliklerimize gönderdik" ifadesini kullandı.

Kıran, yılın ilk 16 günü itibarıyla ise 17 bin 664 pasaportun vatandaşlara ulaştırılmak üzere gönderildiğini belirtti.