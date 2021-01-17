Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurt dışındaki 17 bin 664 vatandaşa pasaport düzenlendi
Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik konsolosluk hizmetleri kapsamında, 16 Ocak itibarıyla 17 bin 664 pasaport düzenlenerek diplomatik kargolarla gönderildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter’dan paylaştığı mesajda, "2020 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talebiyle yapılan 188 bin 601 pasaport ve 173 bin 142 kimliği bakanlığımızdan diplomatik kargolarla temsilciliklerimize gönderdik" ifadesini kullandı.
Kıran, yılın ilk 16 günü itibarıyla ise 17 bin 664 pasaportun vatandaşlara ulaştırılmak üzere gönderildiğini belirtti.
2020 yılında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın talebiyle yapılan,— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) January 17, 2021
Pasaport ve
. Kimliği
Bakanlığımızdan diplomatik kargolarla temsilciklerimize gönderdik.
Bu yılın ilk 16 günü itibariyle ise,
. Pasaport yola çıktı. ???????? pic.twitter.com/U1IsB8AvVZ
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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