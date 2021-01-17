Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 11:54Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Bakan Selçuk: Biz her daim yanınızdayız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Mobil Destek ekipleriyle öğrencilerin her daim yanında olduklarını belirtti.
Bakan Selçuk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Uzaktan eğitimde gidilmemiş tek bir yer, dokunulmamış tek bir çocuk kalmasın diye mevsim koşulları ne olursa olsun EBA Mobil Destek ekiplerimizle yollardayız. Siz yeter ki isteyin çocuklarım, biz her daim yanınızdayız” ifadelerini kullandı.
Uzaktan eğitimde gidilmemiş tek bir yer, dokunulmamış tek bir çocuk kalmasın diye mevsim koşulları ne olursa olsun EBA Mobil Destek ekiplerimizle yollardayız.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 16, 2021
Siz yeter ki isteyin çocuklarım, biz her daim yanınızdayız.
Yollardaki tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. pic.twitter.com/qGWM4J2tki
Etiketler: Ziya Selçuk
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