Bakan Selçuk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Uzaktan eğitimde gidilmemiş tek bir yer, dokunulmamış tek bir çocuk kalmasın diye mevsim koşulları ne olursa olsun EBA Mobil Destek ekiplerimizle yollardayız. Siz yeter ki isteyin çocuklarım, biz her daim yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimde gidilmemiş tek bir yer, dokunulmamış tek bir çocuk kalmasın diye mevsim koşulları ne olursa olsun EBA Mobil Destek ekiplerimizle yollardayız.



Siz yeter ki isteyin çocuklarım, biz her daim yanınızdayız.



Yollardaki tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. pic.twitter.com/qGWM4J2tki — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 16, 2021