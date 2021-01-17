Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Komandolara çığda arama-kurtarma eğitimi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de görev yapan askerlere, çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitim verildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'de bulunan Dağ Komando Tugay Komutanlığınca, çığa karşı dikkat edilecek hususlar ve çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirildiği duyuruldu.
Hakkâri’de bulunan Dağ Komando Tugay Komutanlığımız, çığa karşı dikkat edilecek hususlar ve çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitimler icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/8Cs4m5xBdA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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