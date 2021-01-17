Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'de bulunan Dağ Komando Tugay Komutanlığınca, çığa karşı dikkat edilecek hususlar ve çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Hakkâri’de bulunan Dağ Komando Tugay Komutanlığımız, çığa karşı dikkat edilecek hususlar ve çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitimler icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/8Cs4m5xBdA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2021