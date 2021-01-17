Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: 2021 sağlık çalışanları yılıdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" dedi.
Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, salgının başından beri özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.
Koca, paylaşımında, “Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullandı.
Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 17, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Çalışanları
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