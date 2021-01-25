Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle Güreşen köyü Kurşunlu Mahallesi sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Bölgede yaşayan İsmail İslam, evinin etrafı karla kaplanınca yolu açmak için farklı bir yöntem kullandı. Naylon parçasına yatan İslam, torunu 5 yaşındaki Yusuf'u da arkasına alarak hem onu eğlendirdi hem de evinin yolu açtı.

Dede İsmail İslam evin önünden yokuş aşağı araba sesi çıkararak torunuyla birlikte kaydı. O anları, evin diğer fertleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.