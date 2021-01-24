Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Ağrı'da havaya atılan kaynar su dondu
Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da, havaya serpilen kaynar su buz kristalleri şeklinde yere düştü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 33 derece olduğu Ağrı'da, havaya serpilen kaynar suyun donduğu anlar güzel görüntüler oluşturdu.
Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, bazı vatandaşlar evlerinde kaynatarak havaya su atıyor. Su yere düşmeden donuyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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