Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruhsatsız balık avlayan kişiye 4 bin 364 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçıya ceza kesildi.
Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı denetim yaptı.
Kontrollerde, ruhsat tezkeresi almayan bir kişinin balık avı yaptığı tespit edildi.
Balıkçıya 4 bin 364 lira idari ceza uygulandı.
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