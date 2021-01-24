Türkiye’nin önemli sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar sonucunda, yer altı sularına Karadeniz’in tuzlu suyunun karıştığı belirlendi.

Deltanın tehdit altında olması sebebiyle, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bafra Ovası’nın çıkışında deniz suyunun hareketini yavaşlatmak için mahmuz çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kuraklıkla birlikte tehlike arttı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, kuraklıkla birlikte bu tehlikenin daha da görünür olduğunu söyledi:

"Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklıkla beraber yer altı suyu beslenmesi ve taban suyu beslenmesinin azalması sonucunda bu etkinin arttığı belirlenmiştir. Sadece Kızılırmak Deltası değil, bütün deltalar açısından baktığımızda deniz suyunun tatlı suya veya ovalara girişi söz konusu."

[Fotoğraf: DHA]

Canlıların yaşam alanı risk altında

Kuş Cenneti, dünyada nesli tükenme tehdidi altında olan 18 türü ve nesli tehlike altına girmeye yakın 21 kuş türünü barındırıyor.

Prof. Dr. Demir, suyun tuz oranının yükselmesinin tatlı su ile beslenen canlıların yaşam alanının ortadan kalkmasına neden olacağını söyledi.

Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

13 Nisan 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, bünyesinde irili ufaklı 20 göl ve büyük bataklık ve sazlık alanları bulunduruyor.

Kuş Cenneti, geçen Mayıs ayında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “kesin korunacak hassas alan” ilan edilmişti.