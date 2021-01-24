Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı
[Hakkari / Fotoğraf: AA]
Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.
Doğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4, Hakkari ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.
Dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji
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