Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemek için çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, İran’dan Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 7 kaçakçının takibindeki 12 katırla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yüksekova’nın Güldalı Köyü’nde yapılan aramalarda, 197 ayrı paket içerisinde 99 kilo eroin, eroin yapımında kullanılan 60 litre asit anhidrit maddesi ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.