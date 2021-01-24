Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 09:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İran'dan Hakkari'ye zehir ticareti: 99 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, İran’dan 12 katır sırtında getirildiği belirlenen 99 kilo eroin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemek için çalışmalara devam ediyor.
Ekipler, İran’dan Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 7 kaçakçının takibindeki 12 katırla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yüksekova’nın Güldalı Köyü’nde yapılan aramalarda, 197 ayrı paket içerisinde 99 kilo eroin, eroin yapımında kullanılan 60 litre asit anhidrit maddesi ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Uyuşturucu
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