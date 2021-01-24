Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, Mevlana, Hasırcıoğlu ve Hacıbaba mahallelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 61,5 kilogram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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