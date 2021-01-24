Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, Mevlana, Hasırcıoğlu ve Hacıbaba mahallelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 61,5 kilogram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.