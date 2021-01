Terörle mücadeleden narkotik operasyonlarına, kaçakçılıktan siber suçlara tüm operasyonlarda kritik rol oynuyolar. Onlar, Adana'da erkek meslektaşları ile birlikte görev yapan kadın özel harekat polisleri.

Mesleği seçme nedenleri farklı olsa da ortak noktaları üniforma aşkı ve vatana hizmet.

Zorlu hazırlık sürecinin ardından sahada çok sayıda başarılı operasyona imza attılar.

9 yıllık görev yapan özel harekat polisi Fatma, "Daha önce polis olarak görev yapmaktaydım. Özel harekata ilgim vardı. Biraz da eşimin etkisiyle özel harekatı seçtim " dedi.

"Vatan aşkı varsa her operasyona katılıyorsun"

Mesleklerinde kadın ve erkek ayrımı olmadığını söyleyen özel harekat polisi Ebru, "Erkeklerin katıldığı bütün eğitimdir, operasyonlardır. Biz de bunlara katılıyoruz. Tamamen vatan millet aşkıyla alakalı. Eğer bu üniformayı giydiysen içinde de vatan aşkı varsa her operasyona katılıyorsun" sözleriyle bağlılığını anlatıyor.

İki kadın özel harekatçı, şehit yakınlarını da yalnız bırakmıyor.

Özel harekat şubesinin iki kadın polisi üzerindeki üniformayı uzun yıllar taşımakta kararlı.

Kritik eğitimlerden geçiyorlar

Adana İl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli kadın polisler göreve başlamadan önce ve görevleri boyunca kritik eğitimlerden geçiyor. Eğitimlerin en önemlisi atış ve arazi bölümü oluyor.

Görevlerinin zorlu olduğunu belirten polis Fatma "Sürekli sahada olduğumuz için pratik yapmak zorundayız. Bunun için de keskin nişancı olsun tabanca olsun her türlü eğitimi tekrar yapmaktayız. Bu da bize el becerisi kazandırıyor" dedi.

Eğitimlerinin düzenli olarak gerçekleştiğini ifade eden özel harekat polisi Ebru ise, "Her an neyle karşılaşacağımız belli olmadığı için vücudumuzun dinç olması lazım. Bu yüzden şubemizde her sabah sporlarımız yapılıyor" açıklamasını yaptı.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Çağlar Öztürk/Bülent Serin