Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 06:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Amasya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: İHA]
Amasya’da bir köyde tek katlı evde yangın çıktı. Evin çatısını saran alevleri yangına müdahale eden itfaiye ekipleri söndürdü.
Merkeze bağlı Çiğdemlik köyünde bir evin dışındaki kalorifer kazanı alev aldı.
Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İlk müdahaleyi yapmaya çalışan köylüler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelerek müdahale eden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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