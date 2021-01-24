Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 05:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan sürücü ve yolcuya kısıtlama ihlalinden para cezası
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da trafik kazasına karışan kamyonetteki sürücü ve yolcuya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.
Karasu ilçesi Liman Caddesi'nde ters şeritte seyir halindeki Nargün Y. idaresindeki plakalı kamyonet, polis ekiplerinin dikkatini çekti.
Polis ekiplerince durdurulmak istenen araç refüje çarptı.
Sürücü Nargün Y. ve beraberindeki yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira idari para cezası kesildi.
Araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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