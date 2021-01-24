Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 02:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kars'ta 3,5 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesi merkezli 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Saat 02.16'da gerçekleşen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Sarikamis (Kars)
Tarih-Saat : 24.01.2021, 02:16:16 TSİ
Enlem : 40.1841 N
Boylam : 42.6338 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/JY7QoQ51he@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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