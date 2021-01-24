Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 02:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde tedbirlerine uymayan 253 kişiye ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'nde koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerine uymayan 253 kişiye para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranan 111 kişi de yakalandı.
Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 697 iş yeri denetlendi, 14 bin 348 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 1, karantina tedbirine riayet etmeyen 4, maske takmayan 38, yasaklanan yerde sigara içen 8, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 196, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 6 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.
Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 111 şüpheli yakalandı.
Trafik kontrollerinde ise 1130 araç denetlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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