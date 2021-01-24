Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asansörün altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da bir işçi kaynak yaptığı sırada halatın boşalması sonucu asansör kabininin altında kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen işçi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir ekmek fırınının depo kısmında kaynak yapan 69 yaşındaki Hüseyin Demirci, halatın boşalması sonucu asansör kabininin altında kaldı.
Fırında çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirci, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci kurtarılamadı.
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