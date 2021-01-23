Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de bazı feribot seferleri iptal oldu
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada'dan saat 08.00'de ve Kabatepe'den saat 10.00'da gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin yapılamayacağını açıkladı.
Etiketler: Ulaşım Ege Denizi
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