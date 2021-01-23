İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timlerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Alanya ve Manavgat ilçesinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.