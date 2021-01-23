Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timlerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Alanya ve Manavgat ilçesinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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