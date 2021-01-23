Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çoban Şevki sosyal medyada viral oldu
Balıkesir Havran’da yaşayan 12 yaşındaki Şevki, koyun yetiştiriciliğinin püf noktalarını anlattığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu.
Balıkesir'in Havran ilçesinde koyun yetiştiriciliği yaparak, ailesine yardım eden 12 yaşındaki Şevki Savran'ın sosyal medya paylaşımları büyük beğeni alıyor.
Hayatının çok değiştiğini söyleyen küçük Şevki, “Cuma günleri hayvan pazarına gittiğimde herkes beni tanıyor ve selam veriyor. İstanbul’a gitsem başımdan insan ayrılmayacak demek ki” diyor.
Küçük Şevki’nin babası Mehmet Ali Savran da oğlunun paylaşımlarına desteklediğini ve sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi.
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