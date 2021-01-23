Balıkesir'in Havran ilçesinde koyun yetiştiriciliği yaparak, ailesine yardım eden 12 yaşındaki Şevki Savran'ın sosyal medya paylaşımları büyük beğeni alıyor.

Hayatının çok değiştiğini söyleyen küçük Şevki, “Cuma günleri hayvan pazarına gittiğimde herkes beni tanıyor ve selam veriyor. İstanbul’a gitsem başımdan insan ayrılmayacak demek ki” diyor.

Küçük Şevki’nin babası Mehmet Ali Savran da oğlunun paylaşımlarına desteklediğini ve sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi.

