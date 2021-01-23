Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık kırsalında yürütülen operasyon kapsamında bir sığınak tespit etti.

Güvenlik güçlerince imha edilen sığınakta yapılan aramada, bilgisayar, 3 sözde örgüt bağış koçanı ve muhtelif miktarda dijital materyal ele geçirildi.

Bölgede terörist unsuların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.