Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 01:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet sulama kanalına düştü. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yiğit Şimşek'in kullandığı kamyonet, Sanayi Mahallesi 2051 Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kamyonetten çıkarılan sürücü, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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