Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ
Sıradaki Haber
Kuzey Ege'de bazı feribot seferleri iptal oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz