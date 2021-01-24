Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 04:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da kereste fabrikasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'da bir kereste fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı.
Kastamonu’nun Daday ilçesinden gece saatlerinde alevler yükseldi. Bir kereste fabrikasında başlayan yangın hızla büyüdü. Tüm fabrikayı sardı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etti.
Yangın hasara yol açtı
Ekipler, yangının çevredeki binalara sıçramaması için büyük mücadele verdi, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler de ekiplere destek verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın, ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı. Fabrikada büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Aynı kereste fabrikasında 21 yıl öncede benzer yangın çıktığı ve yangının ardından yeniden yapıldığı ortaya çıktı.
Etiketler: Yangın
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