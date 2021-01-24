Kozan ilçesi Şevkiye mahallesinde bulunan bir oto galeri önünde park halinde bulunan araç 01.30'da bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yangınla ilgili güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

[Fotoğraf: İHA]

İşyeri sahibi galeriye ait güvenlik kamera kayıt örneklerini polise teslim etti.

İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının aracın ön kaputundan çıktığı belirlenirken yangının çıkış nedeni inceleme sonrasında kesinleşeceği öğrenildi.