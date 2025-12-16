Parçalı Bulutlu 4.1ºC Ankara
Dünya
AA 16.12.2025 20:21

BBC, Trump'ın 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacak

İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2021 Kongre baskınına ilişkin konuşmasını BBC'nin bağlamından kopararak belgeselinde kullandığı ve eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı toplam 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacağını bildirdi.

BBC, Trump'ın 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacak

BBC'den bir Sözcü, Trump'ın konuşmasını montajlamakla suçladığı BBC'ye karşı açtığı tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, "Daha önce de açıkça söylediğimiz gibi, bu davada savunma yapacağız. Devam eden yasal süreçle ilgili başka bir açıklama yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayımlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde, Trump'ın, destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Asıl konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş, ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın avukatları, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, Trump'ın BBC'ye karşı iftira suçlamasıyla 5 milyar dolar, Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlali gerekçesiyle de 5 milyar dolar olmak üzere toplam 10 milyar dolar tazminat talep ettiğini belirtmişti.

