Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2026 23:51

AP: ABD, İsrail'in İran'daki doğal gaz rafinelerini hedef alma planından haberdardı

ABD'nin, İsrail'in İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasıyla bağlantılı enerji tesislerini hedef alma planı hakkında bilgilendirildiği, ancak saldırıda yer almadığı iddia edildi.

AP: ABD, İsrail'in İran'daki doğal gaz rafinelerini hedef alma planından haberdardı

Associated Press'in (AP), isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, İsrail'in Güney Pars doğal gaz sahasını hedef alma planından haberdardı.

ABD'nin plan hakkında önceden bilgilendirildiğini ancak saldırıda yer almadığını öne süren kaynak, Washington yönetiminin İsrail'in söz konusu kararını destekleyip desteklemediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği belirtilen saldırıda doğal gaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu belirtilmişti.

Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.

ETİKETLER
ABD İran İsrail Doğal gaz
Sıradaki Haber
Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli ataşelerin ülkeden ayrılmasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:06
İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu
01:02
HSK Kararnamesiyle 12 hakim ve savcının görev yeri değişti
00:55
Cevdet Yılmaz: Afganistan ve Pakistan'ın bayramda ateşkes ilan etmesinden memnuniyet duyuyoruz
00:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İran'a yönelik saldırıları açık şekilde reddediyoruz
00:44
Mescid-i Aksa İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Aksa'yı kapatmasına karşı sergilediği duruşu övdü
00:36
İşgalci İsrail Lübnan'ın doğusundaki Şaat beldesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü
İstanbul'da ramazanın son teravih namazı eda edildi
İstanbul'da ramazanın son teravih namazı eda edildi
FOTO FOKUS
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ