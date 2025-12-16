İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyinde 531 dönüm araziyi işgal etti

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "güvenlik ve askeri amaçlar" bahanesiyle Filistin topraklarında "yol yapımı ve dikenli tel çitlerin kurulmasına yönelik" kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in bölgede bir güvenlik yolu yapma ve dikenli tel çitlerin kurulması amacıyla kentteki 531 dönümlük araziyi işgal ettiği kaydedildi.

Filistinli kurumlara ait veriler, İsrail’in “askeri amaçlarla el koyma” kararlarını benzeri görülmemiş düzeylerde artırdığını gösteriyor. Bunun, Filistin topraklarında mümkün olan en geniş şekilde ele geçirme amacını taşıdığı aktarılıyor.