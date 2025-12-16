Parçalı Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.12.2025 18:37

İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyinde 531 dönüm araziyi işgal etti

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de "askeri amaçlı el koyma emirleri" yoluyla Filistinlilere ait 531 dönüm toprağı işgal ettiğini açıkladı.

İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyinde 531 dönüm araziyi işgal etti

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "güvenlik ve askeri amaçlar" bahanesiyle Filistin topraklarında "yol yapımı ve dikenli tel çitlerin kurulmasına yönelik" kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in bölgede bir güvenlik yolu yapma ve dikenli tel çitlerin kurulması amacıyla kentteki 531 dönümlük araziyi işgal ettiği kaydedildi.

Filistinli kurumlara ait veriler, İsrail’in “askeri amaçlarla el koyma” kararlarını benzeri görülmemiş düzeylerde artırdığını gösteriyor. Bunun, Filistin topraklarında mümkün olan en geniş şekilde ele geçirme amacını taşıdığı aktarılıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de 813 ihlal yaptı, 400 Filistinli öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:04
Emine Erdoğan'dan 16. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı
19:02
Sinop'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
17:39
Hamas: İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de 813 ihlal yaptı, 400 Filistinli öldürdü
17:36
Denizli'de yeni bitki türü keşfedildi
17:21
Tokat Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
17:12
Filistin Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımında 352 bin konut yıkıldı
Somali’de difteri vakaları artıyor
Somali’de difteri vakaları artıyor
FOTO FOKUS
TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi
TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ