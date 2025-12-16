Parçalı Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.12.2025 19:03

Emine Erdoğan'dan 16. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye'yi farklı coğrafyalarda temsil eden büyükelçilerimizin, Sıfır Atık hareketinin evrensel mesajını görev yaptıkları ülkelerde de yaygınlaştırma gayretleri son derece kıymetli." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 16. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı

Emine Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

"Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler ve eşleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı buluşma vesilesiyle, Sıfır Atık hareketinin dünyaya yayılan yolculuğunu ve ülkemizin COP31 sürecindeki güçlü vizyonunu yansıtan sergiyi ziyaret ettik. Türkiye'yi farklı coğrafyalarda temsil eden büyükelçilerimizin, Sıfır Atık hareketinin evrensel mesajını görev yaptıkları ülkelerde de yaygınlaştırma gayretleri son derece kıymetli. Konferansın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

ETİKETLER
Emine Erdoğan Sıfır Atık
Sıradaki Haber
PFDK, 224 futbolcu ve 24 hakem hakkındaki kararını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Sinop'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
19:07
İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyinde 531 dönüm araziyi işgal etti
17:39
Hamas: İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de 813 ihlal yaptı, 400 Filistinli öldürdü
17:36
Denizli'de yeni bitki türü keşfedildi
17:21
Tokat Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
17:12
Filistin Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımında 352 bin konut yıkıldı
Somali’de difteri vakaları artıyor
Somali’de difteri vakaları artıyor
FOTO FOKUS
TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi
TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ