Hamas: Netanyahu'nun Aksa'da Burak Duvarı'na baskın düzenlemesi kabul edilemez

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İşgalci hükümetin lideri savaş suçlusu Netanyahu'nun el-Burak Duvarı'nda Yahudi ritüelleri yapması ve yerleşimci çetelerin mukaddes Mescid-i Aksa'nın avlularına baskın düzenlemesi, camiye ve Filistin devletinin başkenti Kudüs şehrine Yahudileştirmeyi dayatma amacıyla yapılan provokatif ve kabul edilemez bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudileşme projeleri kapsamında attığı adımların Arap milli kimliğini değiştirmede başarılı olmayacağı ve Filistin halkının bu tür girişimlere karşı duracağı vurgulandı.

Arap ve İslam alemine seslenilen açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı savunmak ve Filistin halkının işgale karşı direnmesine destek sağlamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Uluslararası topluma da İsrail'in suçlarını, uluslararası hukuk ve Filistin halkına yönelik ihlallerini durdurmak için siyasi sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulunuldu.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu, eşi ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Mescid-i Aksa'daki el-Burak Duvarı'nda Yahudi ritüelleri yaptığını duyurmuştu.

Netanyahu, eşi ve Huckabee'nin eyleminin Müslümanlara yönelik bir kışkırtma olarak değerlendirildiği açıklamada, Mescid-i Aksa'nın mukaddesatının ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği ifade edilmişti.