Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 07:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meslekten ihraç edilip gözaltına alınan hakim tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Hakimler ve Savcılar Kurulunca meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan bir hakim tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle HSK tarafından ihraç edilen 2 tetkik hakimi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A.E, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi, C.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ
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