İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı göç, kaçakçılık ve sahtecilik suçlarıyla mücadeleye devam ediyor.

Ekipler, sahte seyahat belgeleriyle yurtdışına çıkmak isterken yakalanan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Çok sayıda sahte belge ele geçirildi

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Aramalarda Türk ve yabancı hava yolu şirketlerine ait 1000 boarding kartı, farklı ülkelere ait 52 sahte pasaport, 24 sahte gemi adamı belgesi, 34 farklı ülkeye ait oturum kartı, çeşitli ülkelere ait 6 sürücü belgesi, 7 kimlik kartı, 124 farklı ülkeye ait damga, mor ışık cihazı, 9 farklı ülkeye ait seyahat belgesi, 28 pasaport kimlik sayfası, 23 farklı ülkeye ait vize ve 2 hudut kapısı formu ele geçirildi.

“Doktor” lakabını kullanarak 2 bin dolar karşılığında sahte belge düzenleyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.