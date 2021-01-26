Düzce'de yaşayan Mehmet ve Birgül Şeker çifti, birlikte çalıştıkları dükkanda yaptıkları bıçaklarla ahşap ve çeliği sanat eserine dönüştürüyor. Çocuk yaşlarda ahşap oymacılığı ve bıçak yapımına merak salan Mehmet Şeker, bu alanda çalışmaya yöneldi. Zamanla ahşabı ve çeliği buluşturarak Osmanlı motifleri ve hayvan figürleriyle süslediği bıçaklar üreten Şeker, bu işi yapan sayılı ustalardan biri haline geldi.

Birlikte kızgın çeliği dövüyor, motifler yapıyorlar

Birgül Şeker de siparişleri yetiştirmekte zorlandığını gördüğü eşine yardımcı olmak için gelmeye başladığı dükkanda zamanla işi öğrendi. Şeker çiftinin yoğun emek vererek titizlikle işledikleri bıçaklar, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Mehmet Şeker, işi kendisinden öğrenen eşinden övgüyle bahsetti:

"Eşim azmiyle bir yerlere geldi. Eli ve sanatı çok düzgün. Göz simetrisi çok düzgün ve her işin altından kalkabiliyor. Bir işi 1-2 kez gösteriyorum, üçüncüde kendisi yapmaya başlıyor. Sürekli beraberiz ve bundan çok mutluyuz."

Çiftin elinden çıkan sanat eseri niteliğindeki bıçaklar, koleksiyonerlerden de ilgi görüyor.