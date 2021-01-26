İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre ocağın üçüncü haftasında Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

THY rakiplerini geride bıraktı

EUROCONTROL, 18-24 Ocak arasındaki uçuş trafiği raporunu yayınladı.

Rapora göre, THY, geçen hafta günlük ortalama 596 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Pegasus Havayolları ise günlük ortalama 247 uçuşla listede 5. sırada yer aldı.

Aynı raporda Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı, 18-24 Ocak'ı kapsayan haftada günlük ortalama 484 uçuş sayısıyla Avrupa'daki havalimanları arasında birinci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı ilk sırada

İstanbul Havalimanı hafta bazlı en yüksek uçuşa ise 564 sefer ile 22 Ocak Cuma günü ulaştı. İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla Paris Charles De Gaulle, Amsterdam Schiphol ve Frankfurt Havalimanı takip etti.

Avrupa'da birinciyiz!

18 - 24 Ocak @eurocontrol verilerine göre, en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz. ✈ #İstanbulHavalimanı pic.twitter.com/7baBQqhZ5H — İGA Istanbul Airport (@igairport) January 25, 2021

İGA'nın sosyal medya hesaplarında şu paylaşımda bulundu:

"Avrupa'da birinciyiz.18-24 Ocak Eurocontrol verilerine göre, en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz."